Boykott wegen Israel weitet sich aus

Aus Protest gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg hatten bereits Spanien, die Niederlande, Irland und Slowenien ihren Boykott angekündigt. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hatte vergangene Woche entschieden, Israel nicht vom Wettbewerb auszuschließen. Der öffentlich-rechtliche isländische Sender RÚV teilte mit, bei einer Teilnahme am ESC würden weder Freude noch Frieden herrschen.
Eigentlich genießt der Eurovision Song Contest auf Island einen hohen Stellenwert. Die Atlantikinsel war Schauplatz einer Hollywood-Komödie über den ESC, außerdem gibt es dort ein eigenes Eurovision-Museum.
Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.