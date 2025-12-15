Wegen eines Streiks bleibt das Pariser Louvre geschlossen. (AFP/BLANCA CRUZ)

Nach Gewerkschaftsangaben legen rund 400 Museumsangestellte die Arbeit nieder. Sie wollen höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Massenandrang und Personalmangel untergraben den Angaben zufolge die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen in dem Museum. Die Gewerkschaften sprechen sich zudem gegen den 45-prozentigen Preisaufschlag für Nicht-Europäer aus, der ab Mitte Januar gelten und unter anderem Renovierungen finanzieren soll.

Der Louvre ist mit deutlich über 8 Millionen Besuchern pro Jahr das am stärksten besuchte Museum der Welt. Zuletzt hatte ein millionenschwerer Juwelenraub Sicherheitslücken offenbart. Kürzlich wurden zudem hunderte Druckwerke durch einen Wasserschaden beschädigt. Grund war offenbar ein versehentlich geöffnetes Ventil im veralteten Heiz- und Belüftungssystem.

