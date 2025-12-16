Malte Pittner auf einem Foto von 2003 (IMAGO / Seeliger)

Wie "Deichkind" in den sozialen Medien bekannt gab, starb Pittner nach langer Krankheit. Seine Bandkollegen würdigten ihn als genialen Musiker, Entertainer sowie als talentierten Songwriter und Texter. Malte Pittner gehörte 1997 zu den Gründungsmitgliedern der Hamburger HipHop-Formation. Die ersten beiden Alben "Bitte ziehen Sie durch" und "Noch 5 Minuten Mutti" wurden mit von ihm geprägt.

2005 verließ Pittner "Deichkind" und hatte Erfolge mit der Country-Band "Texas Lightning", mit der er 2006 beim Eurovision Song Contest antrat.

