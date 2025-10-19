Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Die 15 UNO-Mitarbeiter seien in Sicherheit, hieß es in der Nacht. Man habe alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen und stehe im Kontakt mit den Behörden.

Wie das britische Sicherheitsunternehmen Ambrey mitteilte, ereignete sich vor der Küste des Jemens eine Explosion auf einem Tanker mit Flüssiggas, nachdem dort ein Geschoss eingeschlagen war. 24 Besatzungsmitglieder seien gerettet worden, zwei würden vermisst, erklärte die in der Region aktive EU-Militärmission.

Die Huthi-Miliz wies die Verantwortung dafür zurück. Man habe damit nichts zu tun, meldete die Nachrichtenagentur der Gruppierung. Nach Beginn des Gazakriegs hatten die Huthis immer wieder Schiffe angegriffen, die sie mit Israel in Verbindung brachten, um die Hamas zu unterstützen.

