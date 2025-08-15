Indiens Regierungschef Modi bei der Unabhängigkeitsfeier in Neu Delhi (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manish Swarup)

Eigenständigkeit sei die Grundlage für ein entwickeltes Indien, sagte Modi bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in Neu Delhi. Freiheit werde bedeutungslos, wenn man zu sehr von anderen abhängig sei. Dies gelte insbesondere bei der Deckung des Energiebedarfs.

Indien steht unter Druck aus den USA, angesichts des Ukraine-Kriegs seine Ölimporte aus Russland einzustellen. US-Präsident Trump hatte der Regierung in Neu Delhi damit gedroht, die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf indische Produkte andernfalls auf 50 Prozent zu verdoppeln.

Zudem forderte Modi Wissenschaftler und Ingenieure auf, sich auf die Entwicklung von Schlüsselsektoren und -technologien zu konzentrieren, darunter Triebwerke für Kampfflugzeuge und militärische Hardwaresysteme.

