Raumfahrt

Mond und Erde als Katapult - ESA wagt mit Sonde "Juice" erstmals ein riskantes Manöver im All

Mit einem in der Raumfahrt erstmals geflogenen Manöver will die Europäische Weltraumagentur ESA in den kommenden Stunden eine Sonde auf den Weg zum Planeten Jupiter bringen