204. der Tennis-Weltrangliste

Monegasse Vacherot gewinnt überraschend ATP-Masters von Shanghai

Beim ATP-Turnier in Shanghai hat es eine Überraschung gegeben: Der Monegasse Vacherot hat als Nummer 204 der Weltrangliste das Turnier gewonnen. Er konnte das Finale gegen Arthur Rinderknech für sich entschieden. Vacherot gewann gegen seinen Cousin aus Frankreich mit 4:6, 6:3, 6:3. Damit feierte er den mit Abstand größten Erfolg seiner Karriere.

    Vacherot präsentiert nach seinem Sieg die Trophäe.
    Valentin Vacherot gewinnt ATP-Masters von Shanghai (AFP / HECTOR RETAMAL)
     
    Vacherot startete als Nummer 204 der Weltrangliste in das Turnier und kämpfte sich durch die Qualifikation nach vorne. Mit einem Überraschungserfolg gegen Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien war er als der am niedrigsten in der Weltrangliste notierte Tennisprofi in ein Masters-1000-Finale eingezogen. 
    Nun steht der 26-Jährige aus Monaco unter den Top 50 und darf sich über ein Preisgeld von knapp einer Million Euro freuen. Zum Vergleich: Vor dem Turnier hatte Vacherot in seiner Karriere ein Gesamtpreisgeld von rund 500.000 Euro gewonnen.

    Deutscher Erfolg im Doppel

    Im Doppel holte das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz seinen ersten gemeinsamen Masters-Titel. Das Duo setzte sich gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und den Schweden Andre Goransson souverän mit 6:4 und 6:4 durch. Für die Deutschen ist es der größte Erfolg nach dem Triumph beim Saisonfinale im vergangenen Jahr.
