Die A01 war 2020 als eine der deutschlandweit ersten autonomen Buslinien gestartet. Grund für den Stopp ist laut Stadt, dass der französische Hersteller Easymile zum Monatsende die technische Unterstützung für die Software der Elektrobusse einstellt. Monheim will die Linie weiterbetreiben und dafür auf Fahrzeuge eines anderen Herstellers umsteigen. Fünf Kleinbusse für je 11 Passagiere waren in den vergangenen Jahren zwischen der Altstadt und dem Busbahnhof in der Stadtmitte unterwegs.

