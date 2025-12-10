Briefmarkt

Durch den Sonderstatus des ehemaligen Staatskonzerns seien viele Wettbewerber in ihrer Existenz gefährdet, heißt es in einem Gutachten des Gremiums. Es brauche aber funktionierende Alternativen, falls die Post irgendwann das Briefgeschäft aufgeben sollte.
Die Deutsche Post ist in einigen Bereichen von der Umsatzsteuer befreit. Im Gegenzug sichert der Bonner Konzern eine flächendeckende und zeitnahe Zustellung von Briefen und Paketen zu.
Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Gremium, das die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.