Rund 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels werden demnach von den vier Anbietern Edeka, Rewe, Schwarz (Lidl) und Aldi (Aldi Nord und Aldi Süd) kontrolliert. Laut dem Gutachten stiegen die Verbraucherpreise stärker an als in vielen anderen EU-Ländern. Zugleich hätten auch die Gewinnmargen der Händler stetig zugenommen.
Monopolkommission fordert Einschreiten
Die unabhängige Monopolkommission, die die Bundesregierung berät, forderte ein Einschreiten. Fusionen entlang der Lieferketten sollten schärfer kontrolliert und Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft verbessert werden. Marktmissbrauch solle wirksam entgegengetreten werden.
Einzelhandelsbranche weist Vorwürfe zurück
Die Einzelhandelsbranche wies den Vorwurf der steigenden Marktmacht zurück. Die gestiegenen Preise seien die Folge von höheren Kosten für Energie, Personal, Wareneinkauf sowie von schlechteren Ernten und Störungen in den Lieferketten, teilten der Handelsverband Lebensmittel und der Handelsverband Deutschland mit.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.