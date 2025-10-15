Sadisten-Netzwerk im Internet

Mutmaßlicher Sexualstraftäter "White Tiger" ist angeklagt. (Nicolas Armer/dpa)

Der Mann, der als "White Tiger" bekannt ist, soll sich unter anderem wegen Mordes und fünffachen Mordversuchs verantworten. Er hat sich demnach über mehrere Jahre online das Vertrauen psychisch labiler Jugendlicher erschlichen und sie dann zu Gewalttaten gegen sich selbst gezwungen. Ein 13-Jähriger beging laut den Ermittlern Suizid während einer Liveübertragung. Insgesamt werden dem Beschuldigten 204 Straftaten zur Last gelegt.

Er soll zusammen mit anderen pädokriminellen und satanistisch motivierten Tätern aus verschiedenen Ländern gehandelt haben. Über Foren zum Thema Suizid, über Soziale Medien oder Online-Computerspiele gelangten sie an ihre Opfer. Sie täuschten den Kindern Zuneigung vor, machten sie emotional abhängig und beschafften sich kompromittierendes Material. Mit diesem erpressten sie schließlich Selbstverletzungen und sexuelle Handlungen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.