Kriminalität

Am Rosenmontag war ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in der Mannheimer Fußgängerzone in eine Menschenmenge gefahren. (Boris Roessler/dpa)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann mit seinem Auto in der Fußgängerzone der Stadt gezielt auf mehrere Menschen zugefahren und hatte zwei Personen getötet sowie 14 weitere verletzt. Die Ermittler sehen keine Hinweise auf ein politisches Motiv. Die Anklagebehörde hatte im Sommer mitgeteilt, dass der Mann seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung leide. Es sei daher nicht auszuschließen, dass er zum Zeitpunkt der Tat vermindert schuldfähig gewesen sei.

