Bahnrad-WM

Moritz Augenstein hat bei der Bahnradweltmeisterschaft in Chile Gold in der Disziplin Scratch geholt. (picture alliance / frontalvision / Arne Mill)

In der nicht-olympischen Ausdauerdisziplin setzte sich Augenstein den Weltmeistertitel vor dem Niederländer Yanne Dorenbos und dem Neuseeländer Campbell Stewart. Es ist die erste deutsche Goldmedaille im Scratch seit 2015 und der erste Titel für Deutschland bei den laufenden Weltmeisterschaften.

Der Bahnrad-Vierer der Frauen war im Finale gegen Italien eine knappe halbe Sekunde zu langsam. Wie bereits bei der WM im Vorjahr gewann die deutsche Mannschaft Silber. Zum Aufgebot gehörten diesmal die Olympiasiegerinnen von 2021 in Toikio, Franziska Brauße und Lisa Klein, sowie Messane Bräutigam, Laura Süßemilch und Ersatzfahrerin Mieke Kröger.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.