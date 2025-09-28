Der Präsident der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage" starb im Alter von 101 Jahren in seinem Haus in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. Der frühere Herzchirurg hinterlasse eine Frau, acht Kinder, 57 Enkelkinder und fast 170 Urenkel, hieß es in einer Mitteilung. Nelson war 2018 nach dem Tod seines Vorgängers Thomas Monson zum 17. Präsidenten der 1830 gegründeten Kirche bestimmt worden. Sie zählt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 17 Millionen Mitglieder. Sie berufen sich außer auf die Bibel auf das Buch Mormon, das der Religionsgründer Joseph Smith dem Glauben nach durch die Offenbarung eines Engels empfangen hat. Die Mormonen leben nach einem strengen Verhaltenskodex.
Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.