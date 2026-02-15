Man sei bereit mit den USA, Europa und anderen Ländern über eine solche Lösung zu sprechen, sagte der russische Vize-Außenminister Galusin der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Dies würde es ermöglichen, dort Wahlen abzuhalten und eine "handlungsfähige" Regierung an die Macht zu bringen, mit der dann ein Friedensvertrag unterzeichnet werden könne, erklärte Galusin.

Präsident Putin hatte im vergangenen Jahr bereits einen ähnlichen Vorschlag gemacht und wiederholt Wahlen in der Ukraine gefordert. Beobachter sehen darin den Versuch, die Regierung von Präsident Selenskyj als nicht handlungsfähig zu delegitimieren und in Kiew eine moskaufreundliche Regierung einzusetzen.

Selenskyj hatte bei der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt, dass es unter Kriegsbedingungen nicht möglich sei, eine landesweite Wahl zu organisieren. Die nächste Verhandlungsrunde über ein Ende des Krieges ist für kommende Woche in Genf geplant.

