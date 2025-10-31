Das gab die UEFA bekannt. Damit kann München mit dem Zuschlag rechnen. Bereits 2025 und 2012 war das Stadion in München-Fröttmanning Austragungsort des Spiels. Für 2029 gab es zwei Bewerbungen: Hier stehen das Londoner Wembley-Stadion und das renovierte Camp Nou in Barcelona zur Wahl.
Bei den Endspielen der Champions Legaue der Frauen 2028 und 2029 gibt es mehrere Bewerbungen, aber keine aus Deutschland.
2028 bewerben sich Lyon, Bilbao, Basel und Istanbul, 2029 sind Lyon, Dublin, Basel und Cardiff im Rennen.
