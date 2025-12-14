Fußball-Bundesliga

Dortmunds Fábio Silva (l.) und der Freiburger Maximilian Eggestein im Luftkampf. (Tom Weller / dpa)

Nach der Münchner Führung durch Lennart Karl drehte Mainz zunächst die Partie. Kacper Potulski und Jae-Sung Lee trafen für die Gäste, bei denen Urs Fischer sein Liga-Debüt als Mainzer Cheftrainer gab. Durch einen von Harry Kane verwandelten Foulelfmeter schafften die Münchner kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Mit dem Unentschieden bauen die Bayern ihren Vorsprung als Tabellenführer vor RB Leipzig auf neun Punkte aus.

Im ersten Sonntagsspiel kamen der SC Freiburg und Borussia Dortmund ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Partie endete 1:1. Die Dortmunder gingen durch Ramy Besebaini in Führung. Freiburgs Stürmer Lucas Höler erzielte eine Viertelstunde vor Abpfiff den Ausgleich.

Zur Stunde treffen Werder Bremen und der VfB Stuttgart aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.