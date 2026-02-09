Transatlantische Beziehungen

Laut Ischinger wird der kalifornische Gouverneur und mögliche demokratische Präsidentschaftskandidat Newsom erwartet, außerdem die linke Kongressabgeordnete Ocasio-Cortez und die Gouverneurin von Michigan, Whitmer. Alle drei gehören zu den schärfsten Kritikern von Präsident Trump.
Im vergangenen Jahr hatte US-Vizepräsident Vance mit einer europakritischen Rede in München für Aufsehen gesorgt. Ischinger sagte, derzeit befänden sich die transatlantischen Beziehungen in einer erheblichen Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise. Umso erfreulicher sei es, dass die amerikanische Seite so großes Interesse an der Konferenz zeige.
Die diesjährige Sicherheitskonferenz beginnt am Freitag und dauert drei Tage. Ischinger rechnet nach eigenen Angaben auch mit einer Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Selenskyj.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.