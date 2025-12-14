Fernsehkrimi
Münster-"Tatort" mit Liefers und Prahl bleibt Fans noch weitere Jahre erhalten

Der beliebte Münster-"Tatort" mit den Hauptdarstellern Jan Josef Liefers und Axel Prahl und bleibt den Fernsehzuschauern noch einige Jahre erhalten. Der Rundfunkrat des WDR billigte Darstellerverträge für die beiden für die Jahre 2028 und 2029, wie der Sender in Köln mitteilte.

    Die beiden Hauptdarsteller des "Tatort" Münster lachen.
    Die beiden Hauptdarsteller des "Tatort" Münster, Axel Prahl als Kommissar Thiel (l) und Jan Josef Liefers als Prof. Boerne (dpa / picture alliance / Bernd Thissen)
    Die Zustimmung des Gremiums ist für Großprojekte Voraussetzung, deren Kostenvolumen die Marke von zwei Millionen Euro überschreitet.
    Der "Tatort" aus Münster ist einer der erfolgreichsten der Fernseh-Reihe. Die Krimikomödien um den Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und den Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) erreichen konstant ein Millionenpublikum. Der erste "Tatort" mit den beiden wurde im Oktober 2002 ausgestrahlt. Den allerersten "Tatort" überhaupt gab es im November 1970; er hieß "Taxi nach Leipzig".
