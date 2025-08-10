Besucher stehen auf dem Solinger Neumarkt während eines Gedenkkonzerts der "Kotten Klub" Bigband. (picture alliance / dpa / Gianni Gattus)

Es sei gelungen, gemeinsam zu gedenken und gemeinsam zu feiern, erklärten die Organisatoren. Das Fest fand den Angaben zufolge unter hohen Sicherheitsauflagen statt.

Bei dem islamistisch motivierten Messerangriff vom 23. August vergangenen Jahres hatte ein aus Syrien stammender Mann auf Besucher des Festes in Solingen eingestochen. Er tötete drei Menschen und verletzte zehn weitere teils schwer. Derzeit läuft vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf der Prozess gegen den Mann. Er soll Mitglied der Terrormiliz IS sein.

