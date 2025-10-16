Der Musikproduzent Jack White 2015 in seinem Büro (Archivbild). (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Der als Horst Nußbaum in Köln geborene galt als einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten im Schlager- und Pop-Bereich. White komponierte zahlreiche Songs - etwa "Schöne Maid" von Tony Marshall oder "Looking for Freedom" mit dem Schauspieler David Hasselhoff als Sänger. Er arbeitete unter anderem auch mit Roberto Blanco und Vicky Leandros zusammen. Ebenso war der Produzent für Welthits wie "Gloria", "Self Control" oder "When The Rain Begins To Fall" verantwortlich. Im Laufe seiner Karriere erhielt White mehr als 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen.

Nicht nur wegen der Musik, auch wegen seines Privatlebens war White öfter mal in den Schlagzeilen. 2023 wurde er mit 83 Jahren zum siebten Mal Vater.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.