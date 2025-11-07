Tesla-Logo an Ladesäule (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Mehr als 75 Prozent der Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Elektroauto-Hersteller verschiedene Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt. Voraussetzungen sind demnach, dass Tesla an der Börse in zehn Jahren 8,5 Billionen Dollar Wert ist, dass Musk das Jahrzehnt in der Chefetage bleibt und, dass die Firma eine Million Robotaxis im Einsatz und eine Million KI-Roboter ausgeliefert hat.

Musk hatte gedroht, den Chefposten bei Tesla aufzugeben, wenn das Paket nicht bewilligt wird. Der 54-Jährige ist bereits der reichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 470 Milliarden Dollar.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.