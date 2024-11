Donald Trump (links) und sein Wahlkampf-Helfer, der Tech-Milliardär Elon Musk (picture alliance / AP / Alex Brandon)

Demnach trafen Musk und Iravani an einem geheimen Ort zusammen. Die Zeitung zitiert einen Vertreter des iranischen Außenministeriums, wonach der Botschafter Musk dazu aufgefordert habe, selbst Geschäfte in der Islamischen Republik zu tätigen und Ausnahmen von US-Sanktionen anzustreben. Weder Trumps Übergangsteam noch die iranische UNO-Vertretung in New York bestätigten die Information.

Weiter heißt es in dem Bericht, iranische Quellen hätten das über einstündige Treffen als positiv bezeichnet und von einer guten Nachricht gesprochen.

