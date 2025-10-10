Niederlande

Geert Wilders (Archivbild) (picture alliance / ANP / Bart Maat)

Hintergrund sind Anti-Terror-Ermittlungen im Nachbarland Belgien. Wilders teilte auf der Plattform X mit , er sei vom niederländischen Geheimdienst NCTV informiert worden, dass auch er ins Visier genommen worden sei.

Nach dem Bruch der Regierungskoalition finden in den Niederlanden am 29. Oktober Neuwahlen statt. Wilders Partei für die Freiheit hatte die vorangegangene Parlamentswahl gewonnen und war an einer Vier-Parteien-Koalition beteiligt. Diese zerbrach jedoch im Streit um das Thema Migration.

