Fahrzeugkolonne der Polizei in Dublin nach der Auslieferung Daniel Kinahans an Irland. (Brian Lawless / PA Wire / dpa)

Der irische Staatsbürger namens Daniel Kinahan landete laut Agenturberichten in Begleitung von Polizisten am späten Abend in Dublin. Er wurde umgehend einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in ein Hochsicherheitsgefängnis in der Hauptstadt gebracht.

Ermittler halten den 49-Jährigen für den Anführer der berüchtigten irischen Kinahan-Clangruppe, die laut Berichten in den 1990er Jahren von seinem Vater gegründet wurde. Die Organisation wird unter anderem mit jahrzehntelangem Drogen- und Waffenschmuggel in Verbindung gebracht. Die irische Polizei schätzt ihr Vermögen auf mehr als eine Milliarde Euro. Kinahan war im Frühjahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen worden. Sein Anwalt weist die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.