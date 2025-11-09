Beteiligung von Unterstützern der Linkspartei bei einer Demonstration in Berlin unter dem Motto "Zusammen für Gaza" am 27.09.2025 (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Es bedeute, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden und allen zu stehen, die für eine Gesellschaft kämpften, in der Antisemitismus keinen Platz habe.

Die Parteispitze der Linken reagierte damit auf Kritik des israelischen Botschafters in Deutschland, Prosor. Dieser hatte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe explizit vor linkem Antisemitismus gewarnt und gesagt, dieser sei gefährlicher als der von rechts und gefährlicher als islamistischer Antisemitismus.

In Deutschland wisse man im politischen und juristischen Bereich sehr gut, wie man den Antisemitismus von rechts bekämpfe. Auch mit dem islamistischen Antisemitismus lerne man umzugehen. Aber der linke bewege sich stets an der Grenze von Meinungsfreiheit und Aufhetzung, führte Prosor aus. Inzwischen habe er sie auch deutlich überschritten. In Europa sehe man das an den Hochschulen und Theatern. Man gebe sich gebildet, moralisch und politisch korrekt. Aber Tag für Tag werde Israel dämonisiert und delegitimiert. Die Folgen seien für alle Juden spürbar.

