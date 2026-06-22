Gewalt
Nach Angriff auf Reisende am Kölner Bahnhof: Polizei nimmt 22-jährigen Syrer in Gewahrsam

Die Kölner Polizei hat einen Syrer festgenommen, der am Hauptbahnhof und an einer S-Bahn-Haltestelle mehrere Reisende angegriffen haben soll.

    Ein Bahnsteig am Kölner Hauptbahnhof
    Ein Syrer, der gestern am Kölner Hauptbahnhof Reisende angegriffen hat, wurde heute festgenommen (Archivbild). (picture alliance/dpa - Oliver Berg)
    Der Verdächtige habe gestern Nachmittag auch versucht, einen Reisenden in Richtung der Gleise zu ziehen, heißt es in einer Mitteilung. Der Mann stand den Angaben zufolge unter Einfluss von Betäubungsmitteln und war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen den 22-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei erklärte, der Mann sei in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden.
    Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.