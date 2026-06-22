Der Verdächtige habe gestern Nachmittag auch versucht, einen Reisenden in Richtung der Gleise zu ziehen, heißt es in einer Mitteilung. Der Mann stand den Angaben zufolge unter Einfluss von Betäubungsmitteln und war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen den 22-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei erklärte, der Mann sei in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden.
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.