Der Ex-FBI-Chef Comey plädiert vor Gericht auf nicht schuldig. (AP / Andrew Harnik)

Bei einer Anhörung im Bundesstaat Virginia kündigte die Verteidigung zudem an, die Ernennung der anklageführenden Staatsanwältin Halligan anzufechten. Halligan war zuvor Mitarbeiterin des Weißen Hauses. Comey selbst hatte bereits vorab erklärt, er und seine Familie hätten seit Jahren gewusst, dass man einen Preis zahlen müsse, wenn man Trump die Stirn biete.

Dem 64-jährigen Comey, der als Kritiker Trumps bekannt ist, wird unter anderem Falschaussage vorgehalten. Comey hatte Ermittlungen geführt zur Präsidentschaftswahl 2016 und einer russischen Einflussnahme zugunsten des späteren Siegers Trump. Jüngst wies Trump Justizministerin Bondi an, gegen politische Gegner juristisch vorzugehen, darunter Comey. Der Prozess gegen den früheren FBI-Chef soll am 5. Januar beginnen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.