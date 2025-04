Iberische Halbinsel

Weite Teile Spaniens hatten auch am Abend keinen Strom. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manu Fernandez)

Spaniens Regierungschef Sánchez sagte am späten Abend, Ziel sei es, die Versorgung in den kommenden Stunden komplett wiederherzustellen, insbesondere durch Stromlieferungen aus Frankreich und Marokko. Der portugiesische Regierungschef Montenegro sprach am Abend vor Journalisten von einer ernsten und beispiellosen Situation. Auch in Portugal ist geplant, die Stromversorgung landesweit in den nächsten Stunden wiederherzustellen.

Gestern Mittag war auf der iberischen Halbinsel flächendeckend der Strom ausgefallen. Auch Südwestfrankreich war betroffen. Das öffentliche Leben war über Stunden stark beeinträchtigt. Die spanische Regierung verhängte den Notstand. Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt.

