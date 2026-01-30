Sein Anwalt warf der Regierung einen beispiellosen Angriff auf die Pressefreiheit vor. Justizministerin Bondi erklärte dagegen, Lemon sowie drei zuvor festgenommene Aktivisten hätten einen koordinierten Angriff auf eine Kirche im Bundesstaat Minnesota verübt.
Die Aktivisten hatten Mitte Januar einen Gottesdienst in einer Kirche gestört, weil sie dort den stellvertretenden Leiter des örtlichen ICE‑ Büros vermuteten. Lemon hatte über die Protestaktion berichtet und den Pastor der betroffenen Kirche interviewt. Es ist nicht klar, was genau dem Journalisten vorgeworfen wird.
