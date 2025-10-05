Berlin
Nach Cyberattacke läuft IT-System am Flughafen BER wieder

Gut zwei Wochen nach dem Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister ist am Hauptstadtflughafen BER der Schaden am elektronischen System der Passagierabfertigung behoben.

    Passagiere warten in einem Terminal am Berliner Flughafen BER.
    Am Flughafen BER in Berlin läuft nach einem Hackerangriff das IT-System wieder, es gibt aber immer noch Wartezeiten für die Passagiere. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)
    Wie eine Sprecherin des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur sagte, laufen derzeit noch umfangreiche Sicherheitstests. Am Montag würden die Fluggesellschaften wieder schrittweise an das System angebunden.
    Von dem Hackerangriff waren mehrere europäische Flughäfen betroffen; beim Check-In und der Gepäckausgabe gab es lange Wartezeiten. Wer den Angriff auf den US-amerikanischen IT-Dienstleister Collins Aerospace verübte, ist nicht bekannt.
