Sicherheit

Der Flugbetrieb in Hannover wurde wegen einer Drohnensichtung zeitweise eingestellt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Für eineinhalb Stunden seien die Start- und Landebahnen immer wieder vorübergehend gesperrt worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Sechs Passagierflüge seien dadurch verspätet gestartet, eine Frachtmaschine sei umgeleitet worden. Die Bundespolizei teilte mit, dass Ermittlungen liefen. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man keine weiteren Auskünfte geben.

Erst vor wenigen Tagen war am Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff versehene Drohne gefunden worden. Die Bundesanwaltschaft hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.