Die iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi (Archivbild). (AFP / -)

Mohammadi habe keinen Anruf getätigt, erklärte ihre Stiftung. Über ihren Zustand gebe es keine Informationen. Der Stiftung zufolge wurde Mohammadis Fall an einen Staatsanwalt des Regimes weitergeleitet. Demnach droht ihr eine Anklage wegen angeblicher Gefährdung der nationalen Sicherheit.

Die 53-Jährige war zusammen mit weiteren Aktivisten am Freitag bei einer Trauerzeremonie für einen kürzlich tot aufgefundenen Anwalt gewaltsam von Polizisten abgeführt worden. Mohammadi hatte 2023 den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für die Rechte der Frauen und die Abschaffung der Todesstrafe im Iran erhalten. Sie erhielt bereits mehrere Haftstrafen, konnte vor einem Jahr aber aus gesundheitlichen Gründen das Gefängnis zunächst verlassen.

Die EU verlangte Mohammadis sofortige Freilassung. Der Vorgang sei zutiefst beunruhigend. Ähnlich äußerte sich auch das Auswärtige Amt in Berlin.

