Brandenburg

Blumen und Kerzen am Eingang der Schule in Gosen-Neu-Zittau zum Gedenken an die Opfer der Gewalttat. (picture alliance / dpa / Michael Ukas)

Das hat ein Haftrichter angeordnet. Dem 19-Jährigen wird zweifacher Mord vorgeworfen. Er soll eine 18-jährige Schülerin und einen 30-jährigen Erzieher getötet haben. Bei der getöteten Schülerin soll es sich um die ehemalige Freundin des Täters handeln. Das 30-jährige Opfer wollte nach bisherigen Erkenntnissen den Angreifer stoppen, der laut Medienberichten mit einem Messer bewaffnet war.

Die Tat hat für große Anteilnahme und Trauer gesorgt; zahlreiche Menschen legten Blumen an der Schule nieder und zündeten Kerzen an.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.