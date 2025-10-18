Am Abend hatten sich bis zu 200 gewaltbereite, vorwiegend linksorientierte Personen versammelt, Barrikaden errichtet und diese angezündet, wie die Polizeidirektion mitteilte. Bei dem Versuch, eine Kreuzung zu räumen, seien Beamte mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen worden. Von Seiten der Demonstranten hieß es, sie wollten darauf aufmerksam machen, dass es in Leipzig viel Wohnungsleerstand gebe und mit Häusern spekuliert werde.
