Tschechien

Das berichtet die tschechische Agentur CTK unter Verweis auf einen Beschluss des Stadtrates. Demnach gab es häufig Unfälle sowie zahlreiche Beschwerden über falsch abgestellte Elektroroller. Anfang Oktober hatten in einem Referendum im Prager Innenstadtbezirk 82 Prozent der Anwohner für ein derartiges Verbot gestimmt. Für Leihfahrräder soll es künftig gesonderte Abstellflächen geben, für deren Nutzung kommerzielle Anbieter wie Bolt oder Lime kostenpflichtige Verträge mit der Stadt abschließen müssen. Die Neuregelung tritt zum Jahreswechsel in Kraft.

