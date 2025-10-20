Französische Polizisten neben einem Möbelaufzug, der für den Raubüberfall auf das Museum Louvre in Paris verwendet wurde. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Die französische Kulturministerin Dati sagte, man habe es hier mit organisierter Kriminalität zu tun, deswegen müsse man nun die nötigen Mittel bereitstellen.

Gestern hatten vier unbekannte Täter acht historische Schmuckstücke von unschätzbarem Wert aus dem Louvre gestohlen. Die Fahndung nach ihnen läuft. Präsident Macron bezeichnete die Tat als einen Angriff auf Frankreichs kulturelles Erbe. Auf der Plattform X teilte er zudem mit, man werde die gestohlenen Gegenstände wiederfinden und die Täter vor Gericht stellen. Macron betonte, dass das im Januar vorgestellte Projekt zur Modernisierung des Louvre auch eine Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen vorsehe.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.