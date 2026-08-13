Großbritannien
Nach Mandatsniederlegung: Farage tritt zur Nachwahl an

Der britische Rechtspopulist Farage stellt sich heute einer Nachwahl in seinem Wahlkreis Clacton-on-Sea in Südostengland.

    Der Vorsitzende der Reformpartei UK, Nigel Farage, gibt eine Stellungnahme im Parteihauptquartier in Millbank, London, ab. Im Hintergrund sind zwei britsiche Flaggen zu sehen.
    Der Vorsitzende der Reformpartei UK, Nigel Farage, will wieder ins Parlament einziehen. (picture alliance/PA Images/Gareth Fuller)
    Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Reform UK hatte im Juli nach Vorwürfen wegen nicht offengelegter Spenden sein Abgeordnetenmandat niedergelegt. Laut Medienberichten soll ihm ein wegen Betrugs verurteilter Krypto-Unternehmer im Wahlkampf unter anderem Mitarbeiter bezahlt haben. Die parlamentsinternen Ermittlungen wurden während seiner Abwesenheit ausgesetzt, können im Falle eines Wahlsiegs aber wieder aufgenommen werden. Farage geht als Favorit in die Abstimmung.
    Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.