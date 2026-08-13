Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Reform UK hatte im Juli nach Vorwürfen wegen nicht offengelegter Spenden sein Abgeordnetenmandat niedergelegt. Laut Medienberichten soll ihm ein wegen Betrugs verurteilter Krypto-Unternehmer im Wahlkampf unter anderem Mitarbeiter bezahlt haben. Die parlamentsinternen Ermittlungen wurden während seiner Abwesenheit ausgesetzt, können im Falle eines Wahlsiegs aber wieder aufgenommen werden. Farage geht als Favorit in die Abstimmung.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.