Indonesien

Es werden immer noch viele Menschen unter den Trümmern vermutet. (AP / Trisnadi)

Wie der Katastrophenschutz mitteilte, werden noch mindestens 91 Personen unter den Trümmern vermutet. Zunächst war von 38 Vermissten die Rede. Das dreistöckige Gebäude der Koranschule auf der Insel Java war am Montag infolge von Betonarbeiten eingestürzt. Vier Menschen wurden tot geborgen. Etwa 80 Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bei den Verschütteten handelt es sich den Angaben zufolge überwiegend um Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren und um Lehrpersonal.

