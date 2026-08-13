Westjordanland
Nach Siedlergewalt zwingt Israels Militär offenbar Palästinenser zum Verlassen ihrer Häuser in Kusra

Die Lage in dem palästinensischen Ort Kusra im israelisch besetzten Westjordanland ist unklar.

    Israelische Soldaten stehen im besetzten Westjordanland im Dorf Kusra südlich von Nablus neben Siedlern Wache vor palästinensischen Häusern, die sie abgeriegelt haben.
    Israelische Soldaten stehen im besetzten Westjordanland im Dorf Kusra südlich von Nablus. (Nidal Eshtayeh/AP/dpa)
    Israelischen Medienberichten zufolge gab es zunächst einen Militäreinsatz gegen radikale Siedler, die tagelang Häuser von Palästinensern belagert hatten. Inzwischen heißt es, rund 20 Familien seien aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Die Aktion diene dem Schutz der Bevölkerung. Zuvor hatten Soldaten zwei illegale Siedler-Außenposten geräumt und einen Israeli festgenommen. Das Areal wurde zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Eine offizielle Stellungnahme der Armee liegt bislang nicht vor.
    Dem israelischen Militär wird immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug gegen Siedlergewalt vorzugehen.
    Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.