Afghanische Frauen bleiben fast nur noch in ihren Häusern (Archivbild). (picture alliance / AP / Ebrahim Noroozi)

Das teilte die Frauenorganisation der Vereinten Nationen, UN Women, mit. Sie hatte landesweit mehr als 2.000 Personen befragen lassen. Demnach verließen 52 Prozent der befragten afghanischen Frauen ihr Haus im Monat nur zweimal oder weniger. Demgegenüber verließen 96 Prozent der befragten Männer ihr Haus jeden Tag.

65 Prozent der Frauen gaben an, dass sich ihr Leben nach der Machtübernahme der Taliban schlechter entwickelt habe, als sie das vorher erwartet hatten. Besonders die massiven Einschnitte im Zugang zu Bildung für sich und ihre Kinder seien Gründe für die verschlechterte Perspektive. Sieben von zehn Frauen meinten, dass sich ihre psychologische Gesundheit im vergangenen Jahr verschlechtert habe.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.