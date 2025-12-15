Rob Reiner und seine Frau Michele Singer im Dezember 2013 im Ziegfeld Theatre in New York City (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / Henry McGee)

Die Leichen der beiden wurden mit Stichverletzungen in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden, wie die Behörden bekannntgaben. Die Polizei nahm wenige Stunden später den Sohn des Ehepaars in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen Mordverdachts ermittelt. Näheres wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Reiner war in den 1970er Jahren zunächst als Schauspieler bekannt geworden. Seit Mitte der 1980er Jahre arbeitete er auch als Regisseur. Weltbekannt wurde Reiner mit Filmen wie "Harry und Sally" und "Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers". Er engagierte sich zudem politisch und war ein Kritiker von US-Präsident Trump.

Michele Singer Reiner war ebenfalls Schauspielerin sowie Fotografin und Produzentin. Sie spielte unter anderem in der Stephen-King-Verfilmung "Misery" aus dem Jahr 1990.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.