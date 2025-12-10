Spannungen zwischen USA und EU
Nach Trump-Kritik: Merz verweist auf "Kurskorrektur" in Migrationspolitik

Bundeskanzler Merz hat nach der Kritik von US-Präsident Trump an der Migrationspolitik in Europa auf eine "Kurskorrektur" in Deutschland verwiesen.

    Bundeskanzler Friedrich Merz spricht und gestikuliert, er schaut leicht nach links.
    Bundeskanzler Merz verweist auf "Kurskorrektur" in der Migrationspolitik (Bild vom 9.12.2025). (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)
    Er habe dem US-Präsidenten wiederholt gesagt, dass man in Deutschland eine neue Politik in der Einwanderung und im Asylrecht mache, sagte Merz in Berlin. Er werde Trump bei nächster Gelegenheit auch sagen, dass man damit großen Erfolg habe und die Asylbewerberzahlen in Deutschland in etwa halbiert habe. Er vermute, dass dies von Trump anerkannt werde.
    Der US-Präsident hatte die europäische Einwanderungspolitik in einem Interview als Katastrophe bezeichnet. Die meisten europäischen Länder seien durch Migration im Verfall begriffen, sagte er. Länder wie Deutschland oder Schweden litten unter massiv gestiegenen Kriminalitätsraten. Diese sollten die Leute rauswerfen, die illegal ins Land gekommen seien.
    Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.