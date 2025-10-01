So sollen Besucherzahlen in Echtzeit gemessen werden, Lautsprecherdurchsagen mehrsprachig erfolgen und Betreiber von Fahrgeschäften und Essensverkäufer frühzeitig mit Informationen versorgt werden. Man müsse schneller auf entstehende Menschenansammlungen reagieren, sagte Wiesn-Chef Scharpf. Zuvor hatte auch Münchens Oberbürgermeister Reiter für die Vorkommnisse um Entschuldigung gebeten. Am Samstag war der Andrang auf das Oktoberfest so groß, dass das Gelände wegen Überfüllung vorübergehend gesperrt wurde.
