Der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) (picture-alliance / Mary Evans Picture Library / WEIMA)

Darüber berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zu den Unterzeichnern gehören die Nachfahren von Dietrich Bonhoeffer, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Carl Friedrich Goerdeler sowie von Freya und Helmuth James von Moltke.

Unter der Überschrift "Aus der Geschichte lernen, die Demokratie stärken!" warnen sie, dass in vielen Ländern Populisten und Feinde der Demokratie an Zustimmung gewönnen. Wörtlich heißt es: "Wir haben in Deutschland schon einmal erlebt, wohin das führen kann. Es waren unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, die sich dem NS-Unrecht damals als Widerstandskämpfer entgegengestellt haben. Deshalb melden wir uns heute zu Wort und fordern alle Mitbürger dazu auf, der Neuen Rechten in unserem Land und europaweit die Stirn zu bieten."

Diese Nachricht wurde am 05.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.