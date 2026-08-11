Glutnester des Waldbrandes bei Rodenbach (Andreas Arnold/dpa)

Für die Feuerwehr stehe nur noch die Bekämpfung von Glutnestern an, sagte ein Sprecher des Main-Kinzig-Kreises. Das Feuer in einem Laubmischwald hatte sich gestern auf eine Fläche von rund 55 Hektar ausgebreitet. Die Bevölkerung war wegen des hohen Bedarfs an Löschwasser aufgefordert worden, Wasser zu sparen und nicht zu duschen.

Auch im ebenfalls hessischen Rheingau-Taunus-Kreis gab es einen Waldbrand. Dort standen etwa 8.000 Quadratmeter in Flammen. Bei dem Einsatz wurden drei Feuerwehrleute verletzt.

Im Süden Niedersachsens war die Autobahn A7 wegen eines Waldbrands mehr als zwölf Stunden lang gesperrt. Auch aus anderen Regionen wurden Waldbrände gemeldet, die inzwischen gelöscht werden konnten, so etwa im Westerwald in Rheinland-Pfalz.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.