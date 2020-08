Nachruf Zum Tode von Michael Langer

Über 22 Jahre lang saß Michael Langer sonntags 90 Minuten mit am Mittags- oder Kaffeetisch. Für tausende Dlf-Hörerinnen und -Hörer war er wie ein Familienmitglied. Seine Moderationen in der Gesprächssendung „Zwischentöne“ waren außergewöhnlich. Am 8. August ist er im Alter von 61 Jahren verstorben.

Von Barbara Schäfers und Klaus Pilger