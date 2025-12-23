Wetter
Nachts im Nordosten aufgelockert, sonst meist bedeckt oder neblig, +4 bis -5 Grad

Das Wetter: Nachts meist bedeckt oder neblig trüb, stellenweise etwas Sprühregen. Lediglich im Nordosten Wolkenlücken, in höheren Lagen auch klar. Temperaturrückgang auf +4 Grad bis -5 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten aufgelockert, sonst meist bedeckt und trüb durch Nebel oder Hochnebel. Gebietsweise sonnig im Hochschwarzwald und am Alpenrand. Höchsttemperaturen 0 bis 7 Grad, mit den kältesten Werten im Süden.

    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch, an Heiligabend, in der Südhälfte bedeckt und gebietsweise Schneegriesel oder leichter Schneefall, später nachlassend. Nach Norden Auflockerungen, teils auch sonnig und trocken. Höchstwerte -3 bis +4 Grad.
