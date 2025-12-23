Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch, an Heiligabend, in der Südhälfte bedeckt und gebietsweise Schneegriesel oder leichter Schneefall, später nachlassend. Nach Norden Auflockerungen, teils auch sonnig und trocken. Höchstwerte -3 bis +4 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.