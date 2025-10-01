Wetter
Nachts im Süden bewölkt, sonst meist klar, 11 bis -1 Grad

Das Wetter: Nachts im Süden stark bewölkt oder bedeckt mit sich an die Alpen zurückziehendem, schauerartigem Regen - oberhalb von 1.700 Metern als Schnee. Sonst meist gering bewölkt bis klar und örtlich Bildung von Nebel. Temperaturrückgang auf 11 bis -1 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung zunächst wechselnde Bewölkung. Im weiteren Verlauf größere Auflockerungen. Viel Sonnenschein vor allem in der Nordwesthälfte. Von Niederbayern bis zur Lausitz vereinzelte Schauer. Höchstwerte 11 bis 18 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag von der Lausitz bis zum Chiemgau wolkig mit einzelnen Schauern, ebenso an der Ostsee. Sonst meist sonnig. 9 bis 18 Grad.
