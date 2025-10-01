Wetter

Nachts im Süden bewölkt, sonst meist klar, 11 bis -1 Grad

Das Wetter: Nachts im Süden stark bewölkt oder bedeckt mit sich an die Alpen zurückziehendem, schauerartigem Regen - oberhalb von 1.700 Metern als Schnee. Sonst meist gering bewölkt bis klar und örtlich Bildung von Nebel. Temperaturrückgang auf 11 bis -1 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung zunächst wechselnde Bewölkung. Im weiteren Verlauf größere Auflockerungen. Viel Sonnenschein vor allem in der Nordwesthälfte. Von Niederbayern bis zur Lausitz vereinzelte Schauer. Höchstwerte 11 bis 18 Grad.