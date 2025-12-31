Die weiteren Aussichten:
Am Freitag verbreitet nasskalt bei 0 bis 5 Grad.
Am Freitag verbreitet nasskalt bei 0 bis 5 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Silvesternacht von den Vogesen bis ins südliche Niederbayern gering bewölkt oder klar, sonst meist stark bewölkt oder bedeckt und vor allem im Norden, Osten und Südosten leichter Niederschlag, oberhalb von etwa 200 bis 400 Metern Schnee. Tiefstwerte von Norden nach Süden +5 bis -8 Grad. Morgen im Norden bewölkt mit Regen oder Schnee. Im Süden heiter. Temperaturen 0 bis 7 Grad.